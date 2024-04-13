Pastikan Arus Balik Terkendali, Menhub Budi Karya Tinjau Langsung Bandara Soekarno-Hatta

Menhub Budi Karya memberikan suvenir kepada penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau langsung kesiapan pelayanan angkutan arus balik Lebaran 2024 yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Senin, 15 April 2024. Peninjauan langsung di antaranya di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (12/4/2024).

Menhub Budi Karya dalam kunjungannya turut didampingi oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Agus Wialdi, Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti, dan Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut.

Menhub Budi Karya mengungkapkan jumlah pergerakan di Bandara Soetta telah mencapai 1.236 penerbangan. Angka tersebut diketahui hampir menyamai jumlah penerbangan pada 2019 saat sebelum pandemi Covid-19 yang menyentuh 1.280 penerbangan dalam satu hari.

“Surprise-nya adalah jumlah penumpang lebih besar. Di Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) lebih besar (tingkat pemulihan/recovery rate) 101 persen dari 2019,” ujar Menhub.

Dia pun memprediksi, angka tersebut dapat menyentuh 1.250 pergerakan per harinya pada puncak arus balik. “Saya menduga ini bisa minimal 1.250, mengapa? Karena waktu yang kita jalani itu saat kita mudik lebih banyak. Sementara ini, lebih pendek dari Rabu sampai Senin, hanya lima hari. Sebelumnya, seminggu jadi naik,” kata Menhub.

Dengan perkiraan jumlah penerbangan tersebut, Menhub mengimbau kepada maskapai untuk mempersiapkan diri hadapi permasalahan bagasi, yang tentu akan ikut melonjak seiring jumlah penumpang.

Menhub Budi Karya saat melakukan jumpa pers di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Sebagai informasi, kunjungan Menhub dilakukan mulai dari AirNav di Jakarta Air Traffic Service Center, dilanjutkan dengan monitoring data penumpang di Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2024 Bandara Soekarno-Hatta, dan menyapa langsung para penumpang di sekitaran Terminal 1A.