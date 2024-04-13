Aksi Nekat Maling Motor Petani di Bekasi Berakhir Babak Belur

BEKASI - Ulah nekat pencuri sepeda motor milik petani di Kabupaten Bekasi berakhir jadi sasaran massa. Pelaku berinisial AN (31) itu dihajar massa hingga babak-belur usai aksinya kepergok warga.

Kapolsek Pebayuran AKP Hotma Sitompul membeberkan kejadian tersebut. Aksi pencurian itu terjadi, pada Jumat (12/4/2024) sekitar pukul 10.30 WIB siang, di Kampung Kobak Rotan, Desa Karangpatri, Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Menurut Hotma, pelaku ditangkap basah pada saat mencoba menggasak sepeda motor milik korban SAH (65) yang pada saat sedang nyambut rumput di sawah.

"Karena ada yang tahu pelaku sedang mengotak-atik kendaraan dan yakin itu maling sehingga masyarakat yang saat itu tak jauh dari sawah keluar semua dan mengejar pelaku tersebut. Pelaku sempat di amuk massa karena mereka geram," ucap Hotma, Jumat (12/4/2024).