INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Pagi Ini, Jalur Arteri Selatan Gentong Arah Jakarta Ramai Lancar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |06:30 WIB
Pagi Ini, Jalur Arteri Selatan Gentong Arah Jakarta Ramai Lancar
Jalur arus balik mudik di Gentong (foto: MPI/Danan)
A
A
A

TASIKMALAYA - Jalur arteri Selatan Gentong, Tasikmalaya menjadi jalan alternatif bagi pemudik yang hendak menuju Bandung ataupun Jakarta. Jalur itu kerap kali menyebabkan kemacetan panjang akibat volume kendaraan yang meningkat.

Namun pada pagi hari ini, Senin (15/4/2024) jalur tersebut terbilang ramai lancar. Pengendara bisa memacu kendaraannya hingga 40 KM / jam.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di jalur tersebut, sekitar pukul 06.03 WIB, mayoritas pengendara arah Jakarta yaitu pengemudi motor. Kendaraan didominasi dengan nomor polisi Z dan B.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya bahkan mencatat, sebanyak 85.101 kendaraan melewati jalur Gentong dari Tasikmalaya menuju Bandung, pada Minggu (14/4/2024). Dari jumlah keseluruhan kendaraan yang melintas, lebih rinci 46.720 sepeda motor, sedangkan sisanya mobil yakni 38.381.

Untuk menguras kepadatan volume kendaraan di jalur Gentong, biasanya polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas one wat atau satu arah. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, menyebut one way di jalur Gentong diberlakukan secara situasional.

Skema ini diberlakukan jika memang wilayah Garut dianggap mampu menampung volume kendaraan di jalur Gentong.

Halaman:
1 2
      
