HOME NEWS JABAR

Ini Identitas Korban Kecelakaan di Tol Cipali

Asep Supiandi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:20 WIB
Ini Identitas Korban Kecelakaan di Tol Cipali
Illustrasi (foto: dok freepik)
PURWAKARTA - Tiga korban kecelakaan di ruas Tol Cipali Km 79.200 B (dari Cirebon arah Jakarta), Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta, Senin (15/4/2024). Ketiga korban itu satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Berdasarkan data yang dihimpun korban tewas atas nama Muhamad Husni Mubarok (24) warga Dusun Penarukan RT 08/02 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Adapun dua korban luka atas nama Ika Yustina (47) warga Jalan Tegal Parang Utama VI RT 06/04 Desa/Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan Jehana Puspita Andari (14).

Kanit PJR Tol Cipli, Ipda Raden Nugraha mengatakan, insiden kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan, antara lain minibus Toyota Avanza nopol B 2412 SRA, Toyota Hiace nopol G 7221 OF, dan Toyota Inova nopol H 1505 FD.

“Masih dalam penyelidikan untuk mengetahui sebab-sebab pasti terjadinya kecelakaan,” kata Raden kepada wartawan.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang dihimpun, kecelakaan berawal saat minibus Avanza yang dikemudikan Eko Pambudi melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setibanya di TKP menabrak bagian samping Toyota Hiace yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami pecah ban.

Selanjutnya Avanza menabrak orang yang berada di depan sebelah kanan kendaaran Toyota Hiace itu. Avanza masih terus melaju hingga akhirnya bagian belakang Toyota Inova yang juga sedang berhenti di bahu jalan.

(Awaludin)

      
