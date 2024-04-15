Tol Cipali Jalur B Macet di Km 101, Begini Kondisinya

SUBANG - Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) jalur B arah Jabodetabek macet di Kilometer (Km) 101, Senin (15/4/2024) pagi WIB. Kondisi lalu lintas tersendat, pemudik hanya bisa memacu kendaraan dengan pelan.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, arus lalu lintas mulai tersendat dari pukul 09.15 WIB. Namun begitu, kondisi ini hanya terlihat pada jalur B dari Timur Pulau Jawa menuju Jabodetabek.

Sedangkan, jalur A yang dialihfungsikan untuk skema satu arah atau one way terpantau ramai lancar. Lonjakan kendaraan pada pagi ini terjadi secara tiba-tiba.

Volume kendaraan melintas yang meningkat disinyalir menjadi penyebab utamanya. Diketahui, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2024, yang mana bertepatan dengan habisnya cuti bersama pada 15 April 2024.

Sementara itu, situasi di tempat istirahat atau rest area Km 101 terpantau cukup padat. Antrean yang didominasi mobil pribadi mengular di pintu masuk rest area.