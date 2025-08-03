Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Ertiga Tabrak Truk Tewaskan 3 Orang

CIREBON - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Mobil minibus Suzuki Ertiga menabrak belakang truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan KM 187.200 A, tepatnya di wilayah Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (3/8/2025).

Tiga penumpang Ertiga meninggal dunia, termasuk balita 2,5 tahun. Sementara tiga lainnya mengalami luka-luka.

Kasubnit I Gakkum Satlantas Polresta Cirebon, Iptu Mei Hadi Kusuma menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil Ertiga bernomor polisi B 1308 NKM melaju dari arah Jakarta menuju Jawa.

Mobil tersebut mencoba menyalip kendaraan lain dari sisi kiri, namun justru oleng dan menabrak bagian belakang truk tronton bernomor polisi B 9921 KIT yang sedang berhenti di bahu jalan.

“Minibus itu mendahului dari kiri, lalu oleng dan menghantam truk yang tengah berhenti. Tiga penumpang meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RSUD Arjawinangun,” ungkap Iptu Mei Hadi.