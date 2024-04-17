Partai Perindo Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Sulteng

PALU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Tengah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Perindo kini memiliki 23 kursi di DPRD provinsi, kabupaten dan kota siap menjadi partai pengusung di Sulawesi Tengah.

Partai bernomor urut enam belas dan selalu peduli dengan masyarakat kecil ini kini kembali berkibar dan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota di sulawesi tengah.

Ketua tim deks pilkada Perindo Sulteng Atha Mahmud mengatakan tim yang dibentuk secara nasional ini juga membuka pendaftaran secara serentak di seluruh Indonesia.

"Ini dilakukan untuk membuka seluas luasnya peluang putra-putri terbaik Sulawesi Tengah untuk menjadi pemimpin yang amanah," katanya.

Pembukaan pendaftaran ini dilakukan mulai 17 April hingga 30 Mei 2024 mendatang.

Pembukaan pendaftaran ini Perindo memiliki hak dikarenakan adanya 23 kursi Partai Perindo di DPRD baik provinsi, kabupaten dan kota.

(Khafid Mardiyansyah)