Mustika Rasa, Warisan Bung Karno yang Bernilai Tinggi bagi Indonesia

JAKARTA - Mustika Rasa adalah warisan berharga dari Presiden RI pertama, Soekarno, bagi para penggemar kuliner Nusantara. Buku ini adalah hasil dari kolaborasi antara Soekarno dan istrinya, Hartini, yang mendokumentasikan resep-resep masakan khas Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, proyek pembuatan buku ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para Pamong Praja dan ahli kesehatan, sebelum akhirnya diterbitkan oleh Departemen Pendidikan pada tahun 1967. Mustika Rasa bukan sekadar kumpulan resep masakan, tetapi juga hasil dari riset mendalam yang dilakukan oleh Soekarno.

Dalam buku ini terdapat lebih dari 1.600 resep masakan dari berbagai daerah di Nusantara. Melalui Mustika Rasa, Soekarno ingin mempromosikan kesatuan Indonesia melalui keberagaman kuliner, serta menegaskan identitas yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Soekarno juga ingin masyarakat dapat mengolah makanan dengan lebih beragam, tidak hanya terpaku pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga menggali potensi dari jagung dan umbi-umbian.

Untuk menyusun buku ini, Soekarno mengumpulkan para ahli kuliner dan ahli gizi dari seluruh Nusantara. Bahkan, beliau secara langsung berkomunikasi dengan pemilik resep masakan melalui surat, kartu pos, dan telepon pada masa itu.

Dengan demikian, Mustika Rasa tidak hanya menjadi sebuah buku resep masakan, tetapi juga sebuah warisan budaya yang bernilai tinggi bagi Indonesia.

(Arief Setyadi )