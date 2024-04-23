Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sosok Pria Diduga Berdaster Curi Motor Matic di Parkiran Hotel

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |00:57 WIB
Sosok Pria Diduga Berdaster Curi Motor Matic di Parkiran Hotel
A
A
A

SEMARANG – Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV dan videonya tersebar di media sosial. Pelaku diduga seorang pria tampak menggunakan baju panjang mirip daster saat beraksi.

Informasi yang dihimpun, insiden terjadi Kamis (18/4/2024) di sebuah hotel di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Salah satu media sosial yang mengunggah video itu di akun Instagram @insta_kendal.

Tampak pria itu menuju sebuah tempat parkiran yang ada beberapa sepeda motor. Sempat melihat keadaan, dia mengeluarkan sesuatu dari balik baju panjang yang dikenakan dan menggondol sebuah Honda Vario nomor polisi AD 5776 BED.

Kapolsek Semarang Barat Kompol Andre Bahctiar membenarkan adanya peristiwa tersebut.

“Korban sudah membuat laporan, kami masih melakukan penyelidikan,” kata Kompol Andre, Senin (23/4/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Semarang curanmor pencurian
