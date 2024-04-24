Misteri Soekarno Nikahi Nyi Roro Kidul Penguasa Laut Selatan

PRESIDEN Soekarno sosok penuh kharisma. Pesonanya memikat banyak wanita. Sang Proklamator Kemerdekaan RI memiliki sembilan istri. Bahkan disebut-sebut ia juga melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa.

Pernikahan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul dituturkan dalam cerita yang melegenda di masyarakat. Mitos ini makin menyeruak setelah Soekarno membangun Istana Presiden Sukabumi di bibir Pantai Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, pada 1960.

Soekarno memberi nama Istana tersebut dengan Pesanggrahan Tenjoresmi. Dia bahkan membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggrahan Tenjoresmi.

Hotel ini konon disebut sebagai gerbang Kerajaan Roro Kidul. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut.

Soekarno diketahui memang seringkali menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam beberapa orasinya, seperti saat melantik Laksamana R.E. Martadinata sebagai Kepala TNI Staf Angkatan Laut di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Juli 1959.

Saat itu, Bung Karno bercerita sejak era Mataram Islam, ada kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul.