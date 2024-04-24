Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Soekarno Nikahi Nyi Roro Kidul Penguasa Laut Selatan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:02 WIB
Misteri Soekarno Nikahi Nyi Roro Kidul Penguasa Laut Selatan
Ilustrasi Nyi Roro Kidul (Nyirorokidul.com)
A
A
A

PRESIDEN Soekarno sosok penuh kharisma. Pesonanya memikat banyak wanita. Sang Proklamator Kemerdekaan RI memiliki sembilan istri. Bahkan disebut-sebut ia juga melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa.

Pernikahan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul dituturkan dalam cerita yang melegenda di masyarakat. Mitos ini makin menyeruak setelah Soekarno membangun Istana Presiden Sukabumi di bibir Pantai Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, pada 1960.

Soekarno memberi nama Istana tersebut dengan Pesanggrahan Tenjoresmi. Dia bahkan membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggrahan Tenjoresmi.

 BACA JUGA:

Hotel ini konon disebut sebagai gerbang Kerajaan Roro Kidul. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut.

Soekarno diketahui memang seringkali menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam beberapa orasinya, seperti saat melantik Laksamana R.E. Martadinata sebagai Kepala TNI Staf Angkatan Laut di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Juli 1959.

Saat itu, Bung Karno bercerita sejak era Mataram Islam, ada kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement