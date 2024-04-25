Peristiwa 25 April: Proklamasi Pendirian Republik Maluku Selatan

JAKARTA - Pada tanggal 25 April, berbagai peristiwa bersejarah terjadi yang menandai momen penting dalam sejarah. Salah satunya proklamasi pendirian Republik Maluku Selatan (RMS) oleh Christian Robert Steven Soumokil di Ambon-Maluku pada tahun 1950.

Tidak hanya itu, berikut adalah beberapa peristiwa lain yang juga terjadi pada tanggal yang sama sebagaimana dikutip dari laman wikipedia:

- 1963, mantan pelatih Manchester United, David Moyes, lahir di Glasgow, Skotlandia.

Moyes dikenal sebagai seorang manajer sepak bola profesional yang telah menangani klub-klub ternama seperti Preston North End, Everton, Manchester United, dan Real Sociedad.

- 1950 Christian Robert Steven Soumokil memproklamasikan pendirian Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon-Maluku.

Dr Christiaan Robbert Steven Soumokil adalah presiden Republik Maluku Selatan (RMS) dari 1950 sampai 1966. Ia mendirikan RMS dan terlebih dahulu menjadi Menteri Luar Negeri RMS pada 25 April 1950, dan menjadi presiden pada 3 Mei 1950.

- 1925, Paul von Hindenburg terpilih sebagai presiden Jerman pada masa Republik Weimar.