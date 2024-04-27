Tak Kuat Menanjak, Truk Pakan Ternak Jatuh ke Jurang Timpa Atap Rumah

GIANYAR - Truk muatan pakan ternak terperosok dan jatuh ke dalam jurang setinggi 15 meter di Sungai Wos, Tampaksirng, jalan penghubung antar Kabupaten Gianyar menuju Bangli, Bali.

Saat kejadian, sopir truk sempat menghindari kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan akhirnya truk yang dikemudikannnya malah mundur.

Tak kuat di tanjakan, truk langsung terjun bebas ke dalam jurang dan sempat menimpa atap rumah di bawahnya. Truk terhenti setelah menyangkut di pohon kelapa yang ada di tebing sekitar.

Walau sopir selamat, namun pakan ternak sebanyak 10 ton hancur dan basah diguyur hujan. Niman, sopir truk menuturkan bahwa truk yang dikemudikannya sempat berjalan pelan. Namun, saat menghindari kendaraan dari arah berlawanan, truk tiba tiba saja mundur.

Hingga saat ini, truk belum dilakukan evakuasi karena menunggu didatangkan derek yang akan mengangkat.

(Arief Setyadi )