Minta Sumbangan Sambil Teriak, Wanita Paruh Baya yang Resahkan Warga Diamankan Polisi

JAKARTA - Polisi berhasil mengamankan R (50) yang diduga membuat resah warga, usai meminta sumbangan sambil berteriak-teriak di Gang Amris RT 01 RW 01 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jum’at (26/4/2024) sekitar pukul 10.20 WIB.

Wanita paruh baya yang sempat viral di media sosial lebih dulu diamankan ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan awal.

“Memang betul, tadi sekitar pukul 10.20 WIB, Polsek Baros menerima informasi dari masyarakat mengenai ibu-ibu yang meminta sumbangan sambil berteriak-teriak di depan rumah warga, di Gang Amris Kelurahan Jayaraksa Baros Kota Sukabumi,” kata Kapolsek Baros, Kompol Iman Parayitno dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

“Hal tersebut langsung kami respon, berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Jayaraksa untuk sama-sama mengecek ke lokasi dan membawa wanita tersebut ke Kantor Kelurahan Jayaraksa,” sambungnya.

Saat itu pihaknya bersama Kelurahan ingin membawa R ke dinas sosial (Dinsos) setempat. Namun upaya penempatan R ke Dinsos tidak membuahkan hasil.

“Tadi personel kami melaporkan bahwa Lurah Jayaraksa telah mencoba berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk penanganan ibu R ini, akan tetapi, karena tidak ada jawaban yang sesuai dari pihak Dinas Sosial, maka kami berinisiatif memberikan ongkos dan mengantarkan ibu R ini ke mobil jurusan Bogor, karena memang saat ditanya, ibu R ini ingin ke Bogor,” pungkasnya.

(Awaludin)