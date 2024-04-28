Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mobil Menteri Israel Hancur Tabrak Bus di Yerusalem, Korban Alami Luka Parah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:01 WIB
Mobil Menteri Israel Hancur Tabrak Bus di Yerusalem, Korban Alami Luka Parah
Mobil Menteri Israel Haim Biton hancur akibat kecelakaan lalu lintas di Yerusalem. (Foto: media lokal)
TEL AVIV - Seorang polikus Israel, yang juga menjabat sebagai Menteri, Haim Biton terlibat dalam kecelakaan, menurut laporan media lokal. Haim Biton, yang menjabat sebagai menteri di Kementerian pendidikan Israel, dilaporkan sedang bersama ayahnya saat kecelakaan terjadi pada Minggu (28/4/2024) dini hari.

Menurut polisi, kendaraan itu menabrak sebuah bus di lingkungan Ramot di Yerusalem. Foto-foto menunjukkan mobil tersebut ringsek dan hancur.

Times Now melaporkan bahwa ayah Biton mengalami luka parah dalam kecelakaan tersebut. Laporan lain dari Jerusalem Post menyebutkan bahwa Biton tidak berada dalam mobil saat kecelakaan terjadi.

Insiden ini terjadi berselang beberapa hari setelah menteri Israel lainnya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Pada Jumat, (26/4/2024) Menteri Keamaan Israel Itamar Ben-Gvir dilarikan ke rumah sakit setelah mobilnya mengalami kecelakaan dan terbalik di Kota Ramle, dekat Tel Aviv.

Ben-Gvir dilaporkan hanya mengalami luka-luka ringan akibat kejadian tersebut.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Berita Terkait
