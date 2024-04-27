Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mobil yang Ditumpangi Kecelakaan hingga Terbalik, Menteri Keamanan Israel Terluka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |06:53 WIB
Mobil yang Ditumpangi Kecelakaan hingga Terbalik, Menteri Keamanan Israel Terluka
Mobil yang ditumpangi kecelakaan hingga terbalik, Menteri Keamanan Israel terluka. (Reuters)
JAKARTA - Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mengalami kecelakaan mobil di Kota Ramle, dekat Tel Avivi, pada Jumat (26/4/2024). Menteri gris keras tersebut mengalami luka ringan akibat insiden itu.

Dari video yang ditayangkan di media Israel, tampak mobil yang ditumpangi Ben-Gvir terbalik.

Melansir Reuters, Sabtu (27/4/2024), kepolisian setempat mengatakan Itamar Ben-Gvir terluka ringan dalam kecelakaan mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut.

Komisaris Polisi Kobi Shabtai mengatakan kepada wartawan, dua orang lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Ben-Gvir meninggalkan lokasi kejadian di Kota Ramle dekat Tel Aviv.

Polisi mengatakan dugaan serangan penikaman telah terjadi tidak lama sebelumnya.

Kepala polisi distrik pusat Avi Biton mengatakan, seorang pria berusia 21 tahun yang dilaporkan mengalami gangguan mental telah menikam seorang wanita berusia 19 tahun.

