Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mediasi Baru untuk Gencatan Senjata Gaza, Mesir Minta Pertemuan Lanjutan dengan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |14:29 WIB
Mediasi Baru untuk Gencatan Senjata Gaza, Mesir Minta Pertemuan Lanjutan dengan Israel
Mediasi baru untuk gencatan senjata Gaza, Mesir minta pertemuan lanjutan (Foto: Reuters)
A
A
A

KAIRO - Mesir telah meminta pertemuan lanjutan dengan Israel dalam upaya baru untuk memediasi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Para pejabat Mesir, Israel dan AS mengadakan pertemuan tatap muka dan jarak jauh pada Rabu (24/4/2024) untuk mencari konsesi guna memecahkan kebuntuan dalam perundingan berbulan-bulan mengenai gencatan senjata dalam perang antara Israel dan kelompok Palestina Hamas yang dimulai pada 7 Oktober tahun lalu.

 Mesir yakin Israel telah menunjukkan kesediaan yang lebih besar untuk mengizinkan pengungsi Gaza kembali ke wilayah utara wilayah kantong tersebut dengan cara yang membatasi pemeriksaan keamanan dan prosedur bagi mereka yang tidak dicurigai melakukan aktivitas militan, tambah mereka.

Dikutip Reuters, kemampuan warga sipil untuk kembali ke Gaza utara tanpa hambatan dan penarikan atau reposisi pasukan Israel telah menjadi poin penting dalam putaran perundingan gencatan senjata sebelumnya di mana Mesir dan Qatar bertindak sebagai mediator.

Pertemuan antara pejabat Mesir dan Israel diperkirakan akan berlangsung pada Jumat (26/4/2024) di Kairo. Seorang sumber mengatakan pertemuan lebih lanjut dengan Hamas bergantung pada hasilnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement