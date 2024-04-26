Mediasi Baru untuk Gencatan Senjata Gaza, Mesir Minta Pertemuan Lanjutan dengan Israel

KAIRO - Mesir telah meminta pertemuan lanjutan dengan Israel dalam upaya baru untuk memediasi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Para pejabat Mesir, Israel dan AS mengadakan pertemuan tatap muka dan jarak jauh pada Rabu (24/4/2024) untuk mencari konsesi guna memecahkan kebuntuan dalam perundingan berbulan-bulan mengenai gencatan senjata dalam perang antara Israel dan kelompok Palestina Hamas yang dimulai pada 7 Oktober tahun lalu.

BACA JUGA: Universitas Columbia Terancam Pengaduan Hak Sipil Federal Usai Menangkap Pengunjuk Rasa Anti Perang Gaza

Mesir yakin Israel telah menunjukkan kesediaan yang lebih besar untuk mengizinkan pengungsi Gaza kembali ke wilayah utara wilayah kantong tersebut dengan cara yang membatasi pemeriksaan keamanan dan prosedur bagi mereka yang tidak dicurigai melakukan aktivitas militan, tambah mereka.

Dikutip Reuters, kemampuan warga sipil untuk kembali ke Gaza utara tanpa hambatan dan penarikan atau reposisi pasukan Israel telah menjadi poin penting dalam putaran perundingan gencatan senjata sebelumnya di mana Mesir dan Qatar bertindak sebagai mediator.

Pertemuan antara pejabat Mesir dan Israel diperkirakan akan berlangsung pada Jumat (26/4/2024) di Kairo. Seorang sumber mengatakan pertemuan lebih lanjut dengan Hamas bergantung pada hasilnya.