Gandeng MNC Group, Pemkot Surabaya Gelar Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Balai Kota

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan MNC Group akan menggelar nonton bareng (nobar) laga semifinal Piala Asia U-23 2024 Indonesia vs Uzbekistan, Senin (29/4/2024). Acara nonton bareng ini akan digelar di halaman Balai Kota Surabaya mulai pukul 18.00 WIB.

Pertandingan seru yang disiarkan live di RCTI itu akan berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB. Namun, keseruan acara tersebut akan dimulai selepas magrib, mulai dari pertunjukan hiburan hingga pembagian doorprize.

"Jadi, kita bekerjasama dengan MNC karena ada pemain asli Surabaya yang ada di timnas. Alhamdulillah nanti juga akan diliput oleh MNC dan kita juga akan menampilkan banyak hal di sana," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

BACA JUGA:

Menurutnya, pihak Pemkot Surabaya saat ini masih terus berdiskusi dengan pihak MNC Group karena rencananya nanti juga akan ada umbul-umbul pada saat acara. Bahkan, akan ada tayangan-tayangan di LED sebelum pertandingan dimulai.

"Semoga ini membuat semangat baru bagi Timnas Indonesia dan ini sebagai bentuk dukungan kami kepada timnnas," katanya.

Dia juga memastikan bahwa saat nobar tersebut, Wali Kota Eri juga akan mengundang secara khusus keluarga Rizky Ridho dan Marselino Ferdinan. Selain itu, Eri berencana untuk mengundang legenda sepak bola asal Kota Pahlawan.

"Kita belum tahu pasti siapa saja yang bisa datang nanti. Tapi yang pasti kita akan mengundang orang tua mereka," katanya.

BACA JUGA:

Wali Kota Eri Cahyadi juga tidak membatasi para pecinta sepak bola untuk hadir dalam nobar itu. Ia mengajak warga Kota Surabaya untuk hadir ke Balai Kota Surabaya untuk nobar laga yang sangat krusial ini.

"Silahkan datang ke Balai Kota Surabaya, karena nanti di balai kota akan kita siapkan LED yang besar sehingga bisa melihat semuanya. Intinya

ini adalah hasil kerjasama Pemkot Surabaya dengan MNC group yang memegang hak siarnya, karena RCTI itu satu group dengan MNC," ujarnya.