Daftar Bacalon Wali Kota Tebingtinggi Lewat Perindo, Monang Situmorang Ingin Bangun Tempat Kelahiran

TEBINGTINGGI - Brigjen (purn) Monang Situmorang mengaku alasan mencalonkan diri sebagai Bacalon Wali Kota di tanah kelahiranya, untuk dapat membangun kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Diketahui, Brigjen (purn) Monang Situmorang, mantan kepala BNNP Sulawesi Tengah, mengembalikan berkas formulir bakal calon walikota Tebing Tinggi dari Partai Perindo, Selasa (14/5/2024) di kantor DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi.

Ia berharap dapat dukungan dari Partai Perindo yang semakin diminati para calon walikota.

Kedatangan Monang Situmorang yang pernah menjabat menjadi Kapoltabes Medan dan Kapolres Serdang Bedagai ini, disambut oleh sejumlah pengurus DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi, di antaranya Cristop Munthe yang juga merupakan caleg terpilih untuk DPRD Kota Tebingtinggi, dari partai Perindo.

Usai ramah tamah, bacalon Monang Situmorang lulusan Akpol 1989 ini, langsung menyerahkan formulir bacalon walikota Tebing Tinggi dari Partai Perindo kepada wakil Ketua DPD Partai Perindo.

Menurut Monang, ia berniat mencalonkan diri di tanah kelahiranya, untuk dapat membangun kota Tebing Tinggi.

"Kami punya misi menuju Kota Tebingtinggi yang hebat, yaitu pendidikan dan kesehatan yang terjamin, lapangan kerja tersedia, serta keamanan yang terjamin di sini," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)