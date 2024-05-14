Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Visi Brigjen (Purn) Monang di Pilkada Tebing Tinggi: Tingkatkan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja dan Keamanan

Abdullah Sani Hasibuan , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |19:54 WIB
Visi Brigjen (Purn) Monang di Pilkada Tebing Tinggi: Tingkatkan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja dan Keamanan
A
A
A

TEBINGTINGGI - Brigjen (purn) Monang Situmorang, mengembalikan berkas formulir bakal calon walikota Tebing Tinggi dari Partai Perindo, Selasa (14/5/2024) di kantor DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi.

Ia berniat mencalonkan diri di tanah kelahiranya, untuk dapat membangun kota Tebing Tinggi.

"Kami punya visi menuju Kota Tebingtinggi yang hebat, yaitu pendidikan dan kesehatan yang terjamin, lapangan kerja tersedia, serta keamanan yang terjamin di sini," katanya.

Kedatangan Monang Situmorang yang pernah menjabat menjadi Kapoltabes Medan dan Kapolres Serdang Bedagai ini, disambut oleh sejumlah pengurus DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi, di antaranya Cristop Munthe yang juga merupakan caleg terpilih untuk DPRD Kota Tebingtinggi, dari partai Perindo.

Sementara Cristop Munthe Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi, mengatakan hingga Selasa sore, sudah tiga dari tujuh bacalon yang mengembalikan pormulir.

"Saat Pileg 2024 Partai Perindo kota Tebingtinggi mendapatkan 2 kursi," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
