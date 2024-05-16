Kasus DBD di Indramayu Meningkat Dua Kali Lipat, Satu Orang Meninggal

INDRAMAYU - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, alami peningkatan dibanding tahun lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan mengatakan, jumlah kasus DBD per April 2024 tercatat sebanyak 153 kasus atau meningkat dua kali lipat dibanding jumlah kasus pada periode yang sama tahun 2023. Dari jumlah tersebut, satu kasus diantaranya meninggal dunia.

"Secara umum, rata-rata ada 153 kasus DBD di Indramayu, itu tersebar di 31 kecamatan, di 49 puskesmas. Jadi semua puskesmas di Indramayu punya kasus DBD semua," kata dia, Rabu (15/5/2024).

Dari jumlah kasus DBD tahun ini, Wawan menyebut, Kecamatan Balongan tercatat jumlah paling banyak dibandingkan kecamatan lain.

"Untuk di wilayah Kabupaten Indramayu yang agak tinggi di Kecamatan Balongan. Jadi itu juga mungkin ada beberapa faktor di sana," ujar dia.

Di sisi lain, Wawan mengungkapkan, peningkatan kasus DBD dipengaruhi oleh fenomena El Nino atau masa kemarau panjang. Menurutnya, saat cuaca panas intens gigitan nyamuk menjadi lebih tinggi.