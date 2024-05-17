Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Lancarkan Serangan Darat Besar-besaran, Zelensky: Pertempuran di Kharkiv Sulit Tetapi Terkendali

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:31 WIB
Rusia Lancarkan Serangan Darat Besar-besaran, Zelensky: Pertempuran di Kharkiv Sulit Tetapi Terkendali
Rusia lancarkan serangan darat besar-besaran, Zelensky: pertempuran di Kharkiv sulit tetapi terkendali (Foto: Reuters)
UKRAINA Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertempuran di sekitar kota Kharkiv, tempat Rusia memperoleh wilayah terbesarnya di Ukraina dalam 18 bulan terakhir, digambarkan sebagai pertempuran yang sangat sulit namun di bawah kendali.

Zelensky menyampaikan komentar tersebut ketika berbicara dengan para pemimpin militer di kota timur laut tersebut pada Kamis (16/5/2024), hanya 18 mil (30 km) dari perbatasan Rusia.

Moskow melancarkan serangan darat besar-besaran melintasi perbatasan ke wilayah Kharkiv pekan lalu.

Langkah mengejutkan ini semakin menambah jumlah pasukan Ukraina yang kalah jumlah dan jumlah pasukannya.

Melalui Telegram, Zelensky mengatakan tentara Ukraina menimbulkan kerugian besar pada penjajah.

"Namun, wilayah tersebut masih sangat sulit. Kami memperkuat unit kami,” terangnya, dikutip BBC.

Gubernur Kharkiv Oleg Synegubov mengatakan Ukraina berusaha menstabilkan garis depan di wilayah tersebut dan berhasil menghentikan sebagian kemajuan Rusia.

Menurut analisis kantor berita AFP, Moskow merebut 278 km persegi (107 mil persegi) wilayah Ukraina antara tanggal 9 dan 15 Mei, angka tersebut berdasarkan data dari Institut Studi Perang.

