Gara-Gara Viral, Perawat Ketus ke Pasien ODGJ di Medan Dipecat Pihak Rumah Sakit

MEDAN - Melvi, perawat Rumah Sakit Umum Sri Ratu Medan yang viral karena sikap ketusnya kepada pasien ODGJ direkam oleh salah seorang konten kreator, dipecat manajemen rumah sakit tempatnya bekerja.

Kabar pemecatan sang perawat diketahui dari surat yang diunggah di akun Instagram RSU Sri Ratu Medan. Surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Direktur RSU Sri Ratu Medan, dr. Maria Seri Arihta tertanggal 16 Mei 2024.

"Kami mengumumkan bahwa per tanggal 16 Mei 2024, Bidan Melvi telah diberhentikan dari jabatannya di RS Sri Ratu Medan. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pasien," seperti tertulis di unggahan yang dilihat, Jumat (17/5/2024).

Dalam surat pemecatan tersebut, terdapat 3 pertimbangan RSU Sri Ratu Medan memecat Melvi. Seperti pelanggaran etika komunikasi, pelanggaran standar pelayanan, dan dampak negatif terhadap citra rumah sakit.

Manajemen RSU Sri Ratu Medan meminta maaf atas video viral tersebut dan pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan aksi seorang perawat di Rumah Sakit Sri Ratu Medan menjadi viral setelah video yang merekam sikap ketusnya kepada pasien bernama Ramesh yang ingin berobat diunggah ke media sosial oleh seorang konten kreator bernama Rahmat Hidayat atau yang dikenal sebagai Aleh Aleh Khas Medan.

Dalam video itu, Ramesh, seorang ODGJ yang aksinya juga kerap dijadikan konten oleh sejumlah konten kreator lokal di Medan, dibawa oleh Aleh dan sejumlah orang yang diduga tim produksi kontennya ke RSU Sri Ratu Medan yang berada di Jalan Nibung Raya, Kota Medan. Ramesh sendiri diketahui sering berkeliaran di sekitar rumah sakit tersebut.

"Mau cek kesehatan ini," kata Aleh dalam video yang viral itu.