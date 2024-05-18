Kebakaran Hebat Melahap Hotel di Cianjur, 6 Kamar Ludes Dilalap Api

CIANJUR - Hotel Lembah Hijau yang berada di kawasan wisata Puncak-Cianjur, tepatnya di Kampung Parabon, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, terbakar, Jumat 17 Mei 2024 malam.

Berdasarkan informasi, diduga api muncul berawal pada saat sejumlah orang tengah mengevakuasi sarang tawon dengan membakarnya. Namun, api pun merembet hingga membakar sebagian kamar yang berada di lantai satu dan dua.

"Dugaannya apir berasal dari adanya pembakaran sarang tawon cuman gitu aja keterangannya. ini yang terbakar dua lantai bangunan," tutur Luki, Wakil Danru Mako Tiga Damkar Cipanas, Sabtu (18/5/2024).

Dia menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api pun berhasil dipadamkan setelah tiga jam lamanya penanganan.

"Meskipun ada tamunya di dalam hotel itu, tapi langsung ke luar. Sebanyak tiga unit mobil damkar di terjunkan ke lokasi," jelasnya.