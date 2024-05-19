Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sekelompok Massa Diduga Pendukung Caleg Serang Kediaman Ketua Bawaslu Kota Sorong

Chanry Andrew S , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:54 WIB
Sekelompok Massa Diduga Pendukung Caleg Serang Kediaman Ketua Bawaslu Kota Sorong
A
A
A

SORONG - Sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK), pada Sabtu(18/5/2024) , sekitar pukul 18.30 WIT, menyerang rumah mertua dari Ketua Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka, yang beralamat di jalan Inggray, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Dari informasi yang didapatkan Redaksi iNewsSorong.id, penyerangan dan pengrusakan rumah tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang merupakan massa pendukung salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Sorong yang tidak terima atas putusan final KPU Kota Sorong terkait hasil Pileg 14 Februari 2024 lalu.

Atas peristiwa tersebut, Ketua Bawaslu Kota Sorong Julce Sahureka kepada wartawan di Sorong mengaku sangat shock dengan adanya aksi barbar sekelompok massa tersebut. Julce juga mengaku tidak terima atas tindakan massa yang menyerang dan merusak kediaman keluarganya.

" Ya tentunya ini membuat saya dan keluarga sangat terpukul. Apalagi saya tidak mengerti dan mengetahui sebab dari kejadian ini, ungkap Julce Sahureka kepada wartawan di Kota Sorong, Minggu (19/5/2024) malam tadi.

Julce menceritakan kronologis kejadian penyerangan kediamannya oleh sejumlah OTK tersebut terjadi saat dirinya akan berangkat ke kantor untuk melaksanakan kegiatan rapat bersama anggota Bawaslu lainnya. Tiba-tiba Julce mendapat telepon dari sang suami yang menyampaikan bahwa rumah mertuanya dirusak oleh massa.

"Pada saat itu saya mau pergi ke kantor, karena ada agenda atau rapat terkait perekrutan anwascam. Tapi karena situasi hujan dan sambil menunggu jemputan, tiba-tiba saya ditelpon suami untuk segera bawa keluar keluarga, karena masa sudah menyerang rumah mertua saya yang ada di malanu," ungkap Julce.

Julce mengatakan, saat kejadian itu, yang berada di dalam rumah tersebut yaitu ibu, anak dan saudaranya. Mengetahui rumah mertuanya sudah diserang sekelompok orang, Julce mengaku langsung membawa pergi ibu dan anaknya untuk menyelamatkan diri.

Halaman:
1 2
      
