Herman Deru Ambil Formulir Balon Gubernur Sumsel di Partai Perindo

PALEMBANG - Mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2019-2023, Herman Deru, mengambil formulir pendaftaran bakal calon (balon) Gubernur Sumsel di DPW Partai Perindo Provinsi Sumsel.

Herman Deru yang diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan, Alfrenzi Panggarbesi mengatakan, bahwa siap untuk mengikuti proses proses penjaringan yang akan dilakukan oleh Partai Perindo.

"Pak Herman Deru sangat menghargai Partai Perindo yang membuka pendaftaran bakal calon gubernur. Dan sebagai warga negara yang ingin ikut berkontestasi, makanya hari ini mengambil formulir pendaftaran balon gubernur Sumsel," ujar Alfrenzi, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman, menjelaskan bahwa mantan Gubernur Sumsel tersebut merupakan salah satu balon gubernur yang telah mengambil formulir untuk Pilkada Sumsel 2024.

"Tentunya semua berkas balon gubernur Sumsel akan kita serahkan ke tingkat pusat, karena DPP yang akan menentukan siapa yang akan diusung," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )