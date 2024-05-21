Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Herman Deru Ambil Formulir Balon Gubernur Sumsel di Partai Perindo

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:20 WIB
Herman Deru Ambil Formulir Balon Gubernur Sumsel di Partai Perindo
Tim Herman Deru ambil formulir Partai Perindo maju Pilgub Sumsel
A
A
A

PALEMBANG - Mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2019-2023, Herman Deru, mengambil formulir pendaftaran bakal calon (balon) Gubernur Sumsel di DPW Partai Perindo Provinsi Sumsel.

Herman Deru yang diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan, Alfrenzi Panggarbesi mengatakan, bahwa siap untuk mengikuti proses proses penjaringan yang akan dilakukan oleh Partai Perindo.

"Pak Herman Deru sangat menghargai Partai Perindo yang membuka pendaftaran bakal calon gubernur. Dan sebagai warga negara yang ingin ikut berkontestasi, makanya hari ini mengambil formulir pendaftaran balon gubernur Sumsel," ujar Alfrenzi, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman, menjelaskan bahwa mantan Gubernur Sumsel tersebut merupakan salah satu balon gubernur yang telah mengambil formulir untuk Pilkada Sumsel 2024.

"Tentunya semua berkas balon gubernur Sumsel akan kita serahkan ke tingkat pusat, karena DPP yang akan menentukan siapa yang akan diusung," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement