Lima Tokoh Bersaing di Pilgub Sumsel, Perindo: Semoga DPP Tentukan Pilihan Terbaik

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:23 WIB
PALEMBANG - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengambil formulir penjaringan untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah di Sumsel tahun 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, bahwa hingga saat ini sudah ada lima sosok yang mengambil formulir penjaringan bakal calon gubernur Sumsel.

"Sudah ada lima orang, yakni Mawardi Yahya, Heri Amalindo, Eddy Santana Putra, Herman Deru dan Meli Mustika," ujar Febuar Rahman di Kantor DPW Partai Perindo Sumsel, Selasa (21/5/2024).

Dengan banyaknya calon potensial yang mengambil formulir penjaringan balon gubernur Sumsel, Febuar Rahman berharap agar DPP bisa menentukan pilihan terbaiknya.

"Semua berkas balon gubernur akan diserahkan ke tingkat pusat. Dan diharapkan DPP bisa menentukan pilihan terbaik," ujar Febuar Rahman.

(Fakhrizal Fakhri )

      
