3 Jenderal TNI yang Taat Ibadah Meskipun di Tengah Pertempuran

JAKARTA - Di balik keberaniannya di medan pertempuran, sejumlah jenderal TNI juga dikenal taat ibadah. Di tengah kesibukannya, mereka tidak lupa untuk melakukan sholat tepat waktu hingga melakukan puasa sunah. Berikut Jenderal TNI yang dikenal taat ibadah:

1. Jenderal Besar TNI (Purn.) Abdul Haris Nasution

Jenderal AH Nasution merupakan tokoh yang berhasil selamat dari kekejaman peristiwa G30SPKI. Ia dikenal sebagai tokoh yang taat ibadah. Saat sedang rapat dengan Presiden Soekarno dan waktu salat sudah tiba, Nasution meminta izin untuk menjalankan salat terlebih dahulu.

Kemudian, saat Nasution melakukan perjalanan ke Moskow untuk membeli senjata, kala itu bertepatan dengan hari Jumat. Ia melihat jam dan sudah menunjukkan waktu salat Jumat. Nasution pun meminta izin untuk mendirikan salat. Perwira dari Uni Soviet lalu mengantarkan Nasution ke masjid untuk salat.