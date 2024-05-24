Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tiba di Belarusia, Putin Bahas Keamanan dan Latihan Senjata Nuklir Taktis dengan Sekutunya Lukashenko

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |11:24 WIB
Tiba di Belarusia, Putin Bahas Keamanan dan Latihan Senjata Nuklir Taktis dengan Sekutunya Lukashenko
Presiden Rusia tiba di Belarusia bahas keamanan dan latihan senjata nuklir taktis (Foto: Reuters)
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (23/5/2024) tiba di Belarusia, sekutu terdekat Moskow, untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang diperkirakan akan fokus pada keamanan dan latihan senjata nuklir taktis.

Ibu kota Rusia, Minsk akan mengambil bagian dalam latihan tersebut, yang bertujuan untuk mensimulasikan persiapan peluncuran senjata. Yaitu hulu ledak nuklir yang lebih kecil yang dimaksudkan untuk digunakan di medan perang.

Putin, yang dikutip oleh kantor berita Rusia pada kedatangannya larut malam, mengatakan dia telah membahas masalah kerja sama Belarusia pada rapat kabinet di Moskow.

“Hari ini dan besok kami akan membahas semua ini, termasuk masalah keamanan yang menjadi perhatian besar kami,” terang Putin.

"Ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Segalanya stabil dan berjalan baik bagi kami,” lanjutnya.

Pembahasan latihan senjata taktis tahap kedua juga menjadi agenda.

“Salah satu penyebabnya adalah partisipasi langsung teman dan kolega Belarusia kami di bidang militer dalam acara ini,” ujarnya.

Kantor berita Rusia mengatakan kedua presiden melanjutkan diskusi informal pada Kamis (23/5/2024) malam menjelang pertemuan sehari penuh pada Jumat (24/5/2024).

