Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gagalkan Penyelundupan 21 Ton Bawang Bombai dari Malaysia

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |01:30 WIB
Polisi Gagalkan Penyelundupan 21 Ton Bawang Bombai dari Malaysia
Penyelundupan bawang dari Malaysia (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menggagalkan penyelundupan bawang ilegal. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sebanyak 21 ton bawang bombai.

Dari penelusuran polisi, bawang bombai itu diselundupkan dari Negara Malaysia. Penyelundupan bawang ilegal dilakukan melalui jalur laut. Dalam kasus ini polisi mengamankan tiga tersangka yakni Fah, SB dan Nop.

"Bahwa barang bukti 21 ton bawang itu dibawa dengan menggunakan truk. Di mana, masing-masing truk memuat 7 ton bawang yang tidak dilengkapi dokumen resmi," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Narsriadi, Kamis (23/5/2024).

Dari keterangan tersangka berinisial Fah, barang bukti bawang ilegal itu dibawanya dari Malaysia dengan menggunakan perahu kayu. Kemudian, bawang itu dibawa ke bongkar di jalan PT RAPP tepatnya pinggir sungai Pelabuhan Mapala Desa Tamiang Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Bawang ilegal itu diangkut dengan tiga truk.

"Kita mendapatkan informasi kalau ada upaya jual beli bawang tanpa dilengkapi dokumen resmi. Kemudian, tim mengamankan tiga truk di depan Gerbang Tol Pekanbaru Jalan Yos Sudarso. Kemudian, bawang itu kita bawa ke Mapolda Riau," imbuhnya.

Dari keterangan tersangka Fah, akan menjual bawang bombay itu kepada Nop dengan harga Rp600 juta. Atas hal tersebut, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pera tersangka juga melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah NKRI. Mereka diancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152456/lobster-H29d_large.jpg
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036223/peran-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-yang-rugikan-negara-rp876-miliar-6OrY7jqGsC.jpg
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036084/polri-tetapkan-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-MGxr7WnqfK.jpg
Polri Tetapkan 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement