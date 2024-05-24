Bus Rombongan Mahasiswa Unriyo Jogja Kecelakaan di Jalan Samas Bantul, Empat Orang Luka-Luka

YOGYAKARTA - Kecelakaan bus berpenumpang rombongan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo) terjadi di Jalan Samas tepatnya Dusun Ngepet, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul pada Jumat (24/05/2024) siang. Akibatnya, empat orang mengalami luka-luka karena terkena serpihan kaca.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, keempat korban yakni Herliana Lulung (19), Elisabeth Hizkya Saliny (19), Fransiska Maria Pemba (19), dan Maria Angelina Lendabala (19). Para korban merupakan mahasiswa yang ikut dalam rombongan tersebut.

Menurut laporan yang diterima, kata Jeffry, kecelakaan terjadi sekira pukul 14.20 WIB. Bermula ketika bus dengan Nopol AB 7181 HM yang dikemudikan oleh Gunowo (53) warga Nglipar, Kabupaten Gunungkidul melaju dari arah selatan ke utara.

Secara bersamaan, melaju truk dengan Nopol B 9245 MI yang dikemudikan oleh Chika Yussadi Chandra (34) warga Srimulyo, Piyungan, B dari arah berlawanan atau dari utara ke selatan menyenggol bodi yang mengakibatkan kaca bagian kanan bus pecah.