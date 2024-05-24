Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kecelakaan Beruntun 4 Kendaraan di Bojonegoro, Sopir Terjepit Body

Dedi Mahdi , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |03:30 WIB
Kecelakaan Beruntun 4 Kendaraan di Bojonegoro, Sopir Terjepit Body
Kecelakaan beruntun di Bojonegoro (Foto: Dedi Mahdi)
A
A
A

BOJONEGORO - Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Sebuah minibus menabrak 2 motor dan truk kontainer yang terparkir.

Proses evakuasi sopir yang terjepit berlangsung dramatis. Seorang sopir minibus yang masih sadar terjepit di tengah body mobil yang rusak berat setelah menghantam truk kontainer yang terparkir.

Sejumlah warga langsung berusaha melakukan pertolongan pertama, meski mereka terlihat kesulitan sebelum petugas kepolisian dan medis tiba di lokasi.

Kapolsek Padangan Kompol Hufron Nurrochim mengatakan, jika peristiwa tersebut bermula saat minibus Toyota Innova yang dikemudikan Maruli Padapotan Purba berjalan dari arah barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), mobil berusaha menyalip motor, karena terlalu ke kiri mobil senggolan dan oleng ke kanan.

Dari arah berlawanan muncul sepeda motor tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah menabrak motor mobil banting ke kanan dan menghantam truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 2 pengendara motor dan sopir minibus mengalami luka dan hingga kini masih mendapatkan perawatan di RSUD setempat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement