Kecelakaan Beruntun 4 Kendaraan di Bojonegoro, Sopir Terjepit Body

BOJONEGORO - Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Sebuah minibus menabrak 2 motor dan truk kontainer yang terparkir.

Proses evakuasi sopir yang terjepit berlangsung dramatis. Seorang sopir minibus yang masih sadar terjepit di tengah body mobil yang rusak berat setelah menghantam truk kontainer yang terparkir.

Sejumlah warga langsung berusaha melakukan pertolongan pertama, meski mereka terlihat kesulitan sebelum petugas kepolisian dan medis tiba di lokasi.

Kapolsek Padangan Kompol Hufron Nurrochim mengatakan, jika peristiwa tersebut bermula saat minibus Toyota Innova yang dikemudikan Maruli Padapotan Purba berjalan dari arah barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), mobil berusaha menyalip motor, karena terlalu ke kiri mobil senggolan dan oleng ke kanan.

Dari arah berlawanan muncul sepeda motor tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah menabrak motor mobil banting ke kanan dan menghantam truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 2 pengendara motor dan sopir minibus mengalami luka dan hingga kini masih mendapatkan perawatan di RSUD setempat.

(Arief Setyadi )