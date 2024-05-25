Bus Seruduk Truk Tronton Ganti Ban di Sleman, 6 Orang Terluka

SLEMAN - Gegara kurang konsentrasi, sebuah bus menabrak truk tronton yang tengah berhenti di bahu jalan untuk mengganti ban. Akibatnya, 6 orang penumpang bus dua di antaranya sopir dan kernet mengalami luka dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa naas tersebut terjadi di Jalan Wates Km 5,5, tepatnya di depan SPBU Ambarketawang Ambarketawang, Gamping, Sleman, Sabtu (25/5/2024) dini hari tadi, sempat viral di media sosial.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.20 WIB ini sempat membuat macet lalu lintas di kawasan tersebut.

Kasatlantas Polresta Sleman, Kompol Andhies Fitriya Utomo, menyatakan kecelakaan tersebut melibatkan truk Hino Tronton F 9863 FE dan bus Mercedes Benz Z 7675 HC. Keduanya melintas di jalan Wates dari arah yang sama.

"Tudak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kernet bus dan sopir serts empat penumpang bus mengalami luka-luka," ujar dia.

Kompol Andhies mengungkapkan ecelakaan bermula saat pengemudi truk Hino F 9863 FE, berhenti di badan jalan menghadap ke timur untuk mengganti ban belakang kiri. Saat itu pengemudi truk Hino AS (54) warga Ajibarang, Banyumas bermaksud mengganti ban.

Truk tersebut berhenti cukup lama karena saat mengganti ban masih sarat dengan muatan. Sekira pukul 03.20 WIB, datang bus Mercedes Benz Z 7675 HC yang dikemudikan oleh ATH (45), warga Tasikmalaya. bus Mercedes Benz Z 7675 HC itu melaju dari arah barat ke timur.

"Bus melaju dengan kecepatan sedang," tutur dia.