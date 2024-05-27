Satu Keluarga Tertabrak Truk Tronton di Palembang, Ibu dan Anak Tewas di Tempat

PALEMBANG - Tragedi maut dialami pengendara motor terdiri dari suami-istri dan anaknya berusia 5 tahun. Satu keluarga ini tertabrak dan terlindas truk tronton di Simpang Empat lampu merah Tanjung Api Ap, Palembang, Minggu (26/5/2024).

Istri dan sang anak tewas di lokasi kejadian, sedangkan sang suami luka parah di bagian kaki kiri dilarikan kerumah sakit untuk perawatan.

Kedua korban tewas penumpang dari sepeda motor yakni Rina Karisma (37) dan anaknya Cadila Nadifa (5). Sedangkan suami Indra Dinata (39) yang membonceng mengalami luka parah di bagian kaki kiri.

Ketiga korban merupakan warga Desa Pedamaran Dua, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.

Kanit Laka Lantas Polrestabes Palembang, Iptu Ar Sikakum mengatakan, ketiga korban terjatuh dari sepeda motor usai tertabrak truk tronton di perempatan lampu merah Jalan Letjen Harun Sohar, tepatnya di Flyover Tanjung Api Api, Palembang.

“Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi korban dan melakukan olah tkp dilokasi kejadian,” ucapnya, Minggu

Hasil olah TKP, lanjutnya, truk tronton bernopol BG 8012 IH bergerak dari arah asrama haji hendak mengarah ke Simpang Pallem Sukarno Hatta Palembang. Dari arah bersamaan sepeda motor korban bernopol BG 4687 Zo juga melintas.

“Tiba di TKP yaitu simpang empat lampu merah, sepeda motor korban tertabrak truk tronton yang dikemudikan Arfian (20) hingga korban terlindas.