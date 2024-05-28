Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Fuso Banting Setir, Tabrak Truk Pengangkut Tanah dari Lawan Arah

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:46 WIB
Fuso Banting Setir, Tabrak Truk Pengangkut Tanah dari Lawan Arah
Truk fuso tabrak dua truk pengangkut tanah di Bandarlampung (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Truk Fuso menabrak dua truk pengangkut tanah di Jalan By Pass Soekarno Hatta, Kedaton, Bandarlampung, Selasa (28/5/2024).

Akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut, arus lalu lintas terhambat dan mengalami kemacetan panjang karena kendaraan yang bertabrakan menutupi jalan raya.

Salah seorang warga, Edi mengatakan, awalnya truk fuso berwarna hijau berjalan dari arah Natar menuju Kalianda dengan kecepatan sedang.

"Tiba-tiba Fuso ini menabrak pembatas jalan dan keluar jalur karena menghindari mobil yang ada di jalurnya," ujar Edi.

Akibatnya, truk tersebut masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk dari arah berlawanan.

"Jadi Fuso ini mau hindari mobil kecil masuk gang, akhirnya banting setir ke kanan dan masuk jalur berlawanan hingga nabrak truk," kata dia.

Akibat lakalantas itu, satu unit truk pengangkut tanah terguling dan satunya ringsek hingga menutupi jalan raya. Sementara truk fuso mengalami ringsek parah pada bagian depan.

"Truk itu lagi iring-iringan mau nganter tanah, terus Fuso ini tiba-tiba keluar jalur dan nabrak," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement