Fuso Banting Setir, Tabrak Truk Pengangkut Tanah dari Lawan Arah

BANDARLAMPUNG - Truk Fuso menabrak dua truk pengangkut tanah di Jalan By Pass Soekarno Hatta, Kedaton, Bandarlampung, Selasa (28/5/2024).

Akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut, arus lalu lintas terhambat dan mengalami kemacetan panjang karena kendaraan yang bertabrakan menutupi jalan raya.

Salah seorang warga, Edi mengatakan, awalnya truk fuso berwarna hijau berjalan dari arah Natar menuju Kalianda dengan kecepatan sedang.

"Tiba-tiba Fuso ini menabrak pembatas jalan dan keluar jalur karena menghindari mobil yang ada di jalurnya," ujar Edi.

Akibatnya, truk tersebut masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk dari arah berlawanan.

"Jadi Fuso ini mau hindari mobil kecil masuk gang, akhirnya banting setir ke kanan dan masuk jalur berlawanan hingga nabrak truk," kata dia.

Akibat lakalantas itu, satu unit truk pengangkut tanah terguling dan satunya ringsek hingga menutupi jalan raya. Sementara truk fuso mengalami ringsek parah pada bagian depan.

"Truk itu lagi iring-iringan mau nganter tanah, terus Fuso ini tiba-tiba keluar jalur dan nabrak," jelasnya.