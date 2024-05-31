Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 31 Mei : Hari Tanpa Tembakau Sedunia hingga Kota Surabaya Berdiri

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |05:30 WIB
Peristiwa 31 Mei : Hari Tanpa Tembakau Sedunia hingga Kota Surabaya Berdiri
Illustrasi (foto: dok freepik)
BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 31 Mei tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah peringatan hari tanpa tembakau se-dunia

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 31 Mei dari Wikipedia, antara lain:

1. Hari Tanpa Tembakau Sedunia

 

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar "berpuasa" tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia.

Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa.

Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat, ataupun tentangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok.

