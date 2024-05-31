Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Polisi Kejar Mobil Pajero Berpelat Palsu BMW, Pelaku Teridentifikasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |06:10 WIB
4 Fakta Polisi Kejar Mobil Pajero Berpelat Palsu BMW, Pelaku Teridentifikasi
Foto TMC Polda Metro Jaya
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial yang memperlihatkan anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap sebuah kendaraan roda empat merek Pajero Sport di Jalan Tol Jatiasih, Bekasi.

Dilihat dari akun Instagram @tmcpoldametro, terlihat mobil Pajero Sport berwarna hitam tengah dikejar oleh pihak kepolisian.

Berikut fakta-faktanya :

Pelat palsu

Adapun pengejaran ini lantaran mobil dengan nomor polisi B 11 VAN tersebut menggunakan pelat palsu. Sebab, nomor polisi tersebut teregister atas mobil BMW.

Halaman:
1 2 3
      
