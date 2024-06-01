Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Konvoi Rayakan Persib Juara Liga 1, Pelajar Tewas Jatuh dari Mobil di Flyover Pasupati

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |22:12 WIB
Konvoi Rayakan Persib Juara Liga 1, Pelajar Tewas Jatuh dari Mobil di Flyover Pasupati
Parade rayakan Persib juara Liga 1 2023-2024 di Kota Bandung (Foto: MPI/Agung Bakti)
BANDUNG - Muhammad Kadian, pelajar asal Cileunyi, Kabupaten Bandung tewas akibat terjatuh dari mobil yang dinaiki diduga saat konvoi merayakan Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 di Flyover Pasupati atau Jalan Mochtar Kusumaatmadja, Sabtu (1/6/2024). Saat ini, jenazah korban berada di kamar mayat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB tadi. Saat itu, korban duduk di atap mobil yang melaju dari timur ke barat.

"Saat itu korban berada di atas kendaraan yang melaju dari timur ke barat di Flyover Mochtar Kusumaatmadja. Korban diduga terjatuh dari kendaraan, mengalami luka dan meninggal," kata Kanit Gakkum.

 BACA JUGA:

AKP Arif menyatakan, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi, dan mengevakuasi korban RSHS Bandung. "Mobil yang ditumpangi korban diduga tidak tertib dan berhati-hati saat melaju," ujar AKP Arif.

Saat ini, tutur Kanit Gakkum, polisi menyelidiki kasus kecelakaan yang menewaskan korban M Kadian. Namun petugas belum mengetahui identitas kendaraan yang ditumpangi korban.

