Merasa Dibodohi, Ratusan Warga Rumpin Bogor Demo Tolak Pembangunan TPST

BOGOR - Ratusan warga berunjuk rasa menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/6/2024). Mereka menolak karena lokasi itu disebut akan jadi tempat pembungan sampah dari Tangerang Selatan.

"Aksi sebagai bentuk penolakan berdirinya bangunan TPST yang sebentar lagi akan digunakan sebagai pembuangan sampah dari Tangerang Selatan," kata salah satu peserta aksi, Lady.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Aang mengatakan bahwa awalnya izin lingkungan pembangunan tersebut terkait peternakan bukan mengenai sampah.

"Kami sebagai warga merasa dibodohi karena awal pembangunan itu izin lingkungan bukan mengenai sampah melainkan mengenai peternakan, tapi ternyata ini malah di bangun TPST padahal jelas dari dulu kami pernah menolak TPST milik Pemkab Bogor sekarang malah dari wilayah lain," ucap Aang.

Upaya penolakan ini akan kembali berlanjut. Nantinya, warga berencana akan kembali menggelar aksi demo yang serupa menolak TPST Rumpim tersebut.

"Ini (aksi demo) tidak hanya akan selesai hari ini, tapi kami akan melanjutkan aksi selanjutnya dan akan menuntut banyak hal," pungkasnya.

(Salman Mardira)