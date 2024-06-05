Peristiwa 5 Juni : Perang Mesir Vs Israel hingga Robert Kennedy Ditembak

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 5 Juni baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya perang antara Israel versus Mesir dan penembakan Senator Amerika Serikat, Robert Kennedy.

1723 - Kelahiran Adam Smith, penggagas Kapitalisme

John Adam Smith (lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, 5 Juni 1723 – meninggal di Edinburgh, Skotlandia, 17 Juli 1790 pada umur 67 tahun), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern.

Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (disingkat The Wealth of Nations) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme.

Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana.

1967 - Perang 6 Hari Israel Vs Mesir

Perang antara Israel dan tiga negara Arab jirannya, yakni Mesir (kala itu bernama Republik Arab Bersatu), Yordania, dan Suriah, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967.

Hubungan antara Israel dan negara-negara jirannya tidak kunjung membaik selepas Perang Arab-Israel 1948. Pada tahun 1956, Israel menginvasi Semenanjung Sinai, dengan salah satu tujuan untuk membuka kembali Selat Tiran yang ditutup bagi industri pelayaran Israel oleh Mesir sejak tahun 1950.

Israel dapat didesak mundur, tetapi berhasil memaksa Mesir menjamin keleluasaan kapal-kapal Israel untuk berlalu-lalang di Selat Tiran. Meskipun Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa ditempatkan di sepanjang tapal batas kedua negara, tidak ada kesepakatan demiliterisasi.

1975 - Terusan Suez dibuka lagi

Setelah delapan tahun ditutup imbas perang Mesir versus Israel, Terusan Zues akhirnya dibuka kembali untuk melayani pelayaran komersil pada 5 Juni 1975 oleh Presiden Mesir, Anwar el-Sadat. Pembukaan ini bagian dari syarat perdamaian dengan Israel.

1968 - Robert Kennedy ditembak

Robert Francis "Bobby" Kennedy, lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat, 20 November 1925. Dia tewas ditembak di Hotel Ambassador, Los Angeles, California, pada 6 Juni 1968 di umur 42 tahun.

Dirinya yang juga dipanggil "RFK", adalah salah satu dari adik laki-laki presiden Amerika Serikat John F Kennedy, dan ditunjuk oleh kakaknya untuk menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahannya.