Gempa Bumi Magnitudo 4.5 Guncang Sukabumi Pagi Ini

SUKABUMI - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4.5 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Kamis (20/6/2024).

Informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 03:28:58 WIB dengan pusat gempa terletak di koordinat 9.05 LS dan 106.73 BT, sekitar 229 km tenggara Kabupaten Sukabumi. Gempa ini memiliki kedalaman 10 kilometer.

Berry Kurniawan, seorang warga Cicurug, mengaku tidak terlalu merasakan guncangan meskipun gempa tersebut berkekuatan cukup signifikan.

"Saya tidak terlalu merasakan guncangan walaupun berkekuatan 4.5 Magnitudo," ujar Berry.

Namun, Gempa bumi dengan magnitudo 4.5 yang mengguncang Sukabumi menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan siap menghadapi bencana alam.