HOME NEWS NUSANTARA

Tergoda Investasi Trading, Admin Ekspedisi di Lampung Gelapkan Ratusan Juta Uang Perusahaan

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:31 WIB
Tergoda Investasi Trading, Admin Ekspedisi di Lampung Gelapkan Ratusan Juta Uang Perusahaan
BANDARLAMPUNG - Seorang admin salah satu ekspedisi di Bandarlampung ditangkap lantaran menggunakan uang perusahaan Rp 420 juta untuk investasi trading.

Pelaku berinisial DP (36) warga Natar, Lampung Selatan itu ditangkap di kantor ekspedisi pada Kamis (20/6) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolsek Sukarame Kompol M Rohmawan mengatakan, pelaku ditangkap lantaran terlibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan senilai Rp420 juta.

"Awal mula kejadian, pelapor dihubungi oleh salah satu karyawan yang mengatakan bahwa uang yang ada di brankas sudah hilang, ternyata uang itu dipakai oleh adminnya sendiri," ujar Rohmawan, Jumat (21/6).

Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan.

Topik Artikel :
Judi pencurian Penggelapan
