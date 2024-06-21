Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pengelola Masih Kaji Penyebab dan Luasan Lahan Terbakar di Kawasan Gunung Bromo

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |00:28 WIB
Pengelola Masih Kaji Penyebab dan Luasan Lahan Terbakar di Kawasan Gunung Bromo
Karhutla di Gunung Bromo. (Foto: Dok Ist)
MALANG - Pengelola kawasan Wisata Gunung Bromo belum dapat memastikan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi. Saat ini petugas gabungan dari sejumlah stakeholder masih berupaya melakukan pendinginan supaya titik api benar-benar padam total.

"Untuk penyebab masih kita identifikasi dan fokus ke penanganan kebakaran sampai betul-betul padam," ucap Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Kamis sore (20/6/2024).

 BACA JUGA:

Saat ini tim gabungan sejumlah 20 personel dari  petugas BB-TNBTS dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di kawasan sekitar Gunung Bromo. Pemadaman menggunakan peralatan manual hingga disemprot air dari jet shooter yang dibawa oleh petugas.

"Peralatan yang digunakan kendaraan roda dua, jet shooter, gebyog, dan sabit. Saat ini petugas melakukan proses mop up atau pendinginan di lokasi area terbakar dengan air dari jet shooter," ucap dia.

Pihaknya juga mendeteksi luasan area yang terbakar. Tapi dari vegetasi area yang terbakar terdiri dari jenis tumbuhan yang terdampak rumput merakan, alang, akasia, dan cemara gunung

"Petugas sedang menganalisa dan mengidentifikasi luas area terbakar," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya diberitakan, titik api di kawasan Gunung Bromo muncul di sekitar Puncak Lempitan, tepatnya di sebelah timur selatan Puncak Lamen, Resort PTN Wilayah Gunung Penanjakan. Titik api diketahui muncul pada Rabu (19/6/2024) petang sekitar pukul 17.30 WIB.

Sebagai informasi, pada September 2023 lalu kawasan Wisata Gunung Bromo juga pernah terbakar hebat akibat aktivitas wisatawan yang menyalakan flare, ketika foto prewedding. Kebakaran ini mengakibatkan aktivitas wisata ditutup total. Kebakaran diawali dari lahan di Bukit Teletubbies, pada Blok Savana Bukit Watangan. Kemudian api menyebar ke beberapa lokasi lain di kawasan TNBTS.

