HOME NEWS YOGYA

Ketika Polwan Makan Bareng Daging Kurban Bersama Tahanan, Netizen: Kebersamaan yang Luar Biasa

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |08:36 WIB
Polwan Polsek Bantul makan bareng bersama tahanan (foto: dok Polda DIY)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah selalu membawa semangat kebersamaan untuk berbagi dengan sesama. Kali ini, sejumlah Polisi Wanita (Polwan) Polsek Bantul menikmati olahan daging kurban bersama para tahanan wanita.

Hal itu terlihat dari video yang dibagikan oleh akun TikTok @polresbantuldiy. Dalam video tersebut, terlihat momen ketika para anggota polisi menikmati olahan daging kurban bersama para tahanan. Momen tersebut pun menarik perhatian warganet hingga viral di media sosial.

"Alhamdulillah Hari Raya Idul Adha1445 Hijriah, sekaligus ibu dan mba ada di tahanan Polsek Bantul tapi tetap bisa merasakan momen lebaran, jadi kita bareng-bareng sekarang berbagi sedikit untuk menikmati hidangan daging kurban," ujar salah satu Polwan di depan para tahanan wanita Polsek Bantul, Sabtu (22/6/2024).

Terlihat, para tahanan dan Polwan duduk lesehan dengan posisi berbaris untuk menyantap makanan hasil olahan daging kurban dari Polres Bantul. Para tahanan bersama Polwan asyik menyantap olahan daging kurban gulai sambil berbincang-bincang.

"Ya setidaknya dengan sepiring olahan daging kurban tersebut dapat memberikan rasa menikmati akan hadirnya Idul Adha kali ini ya," tulis akun @polresbantuldiy.

