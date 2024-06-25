3 Jenderal TNI yang Dekat dengan BJ Habibie, Salah Satunya Dihadiahi Mobil

JAKARTA - BJ Habibie, Presiden Indonesia ketiga yang dikenal dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah Indonesia, yaitu dari 1998 hingga 1999. Meski singkat, kepemimpinan Habibie membawa semangat kebangsaan dan perubahan intelektual bagi Indonesia.

Dia dikenal sebagai tokoh visioner dan bijaksana yang dihormati oleh masyarakat luas dan berbagai tokoh besar lainnya. Bahkan, tak sedikit orang yang dekat dengan dirinya.

BACA JUGA: Wapres Maruf Minta KPI Kawal Pilkada Serentak 2024

Berikut adalah beberapa jenderal Indonesia yang memiliki hubungan dekat dengan BJ Habibie:

1. Prabowo Subianto

Jenderal TNI (HOR) (Purn) Prabowo Subianto memiliki hubungan pribadi yang erat dengan BJ Habibie. Prabowo menganggap Habibie sebagai figur orangtua dan guru intelektual.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Prabowo sering bertukar gagasan dengan Habibie, meskipun saat itu Prabowo belum menjadi jenderal bintang tiga. Mereka sering berdiskusi dalam bahasa Inggris di rumah Habibie.

Habibie menganggap Prabowo sebagai sosok militer yang intelektual dan selalu mendorongnya untuk terus belajar. Namun, hubungan mereka merenggang setelah Habibie menjadi presiden dan mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad pada 1998, sehari setelah dilantik.

BACA JUGA: KPK Ingatkan Tenaga dan Unit Pelaksana Pendidik Tak Lakukan Gratifikasi Terkait PPDB

2. Soeharto

Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto, Presiden kedua Indonesia, menjabat dari 1967 hingga 1998. Kedekatan antara Soeharto dan Habibie bermula ketika ayah Habibie, Abdul Jalil Habibie, pindah ke Ujung Pandang (Makassar).

Rumah keluarga Habibie berseberangan dengan markas Pasukan Brigade Mataram yang dipimpin Soeharto. Saat menjabat presiden, Soeharto memanggil Habibie dari Jerman untuk mendukung pemerintahan dan mengembangkan teknologi serta pembangunan di Indonesia.