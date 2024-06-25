Vape Store di Depok Disatroni Maling, Liquid hingga Speaker Digasak

DEPOK - Sebuah vape store 'Dalang Vapor' di Jalan Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok dibobol maling pada Minggu 23 Juni 2024 dini hari terekam kamera pengawas atau CCTV. Sejumlah barang dagangan seperti mods, pods, hingga liquid digasak pelaku yang beraksi seorang diri yang ditaksir mencapai puluhan juta.

"Kronologinya itu kejadian hari Minggu (23/6) pagi pukul 02.50 WIB itu dia masuk toko lewat asbes dan plafon dibobol, barang-barang juga banyak yang diambil aksinya tidak sampai satu jam karena pas saya sampai sini 03.20 WIB sudah nggak ada cuma selang waktu 20 menitan dia sudah nggak ada disini," kata Penjaga Vape Store Dalang Vapor, Rafly (23) saat ditemui dilokasi kejadian, Senin (24/6/2024).

"Yang dicuri ada mod, pods, IO, RTA, liquid dan speaker. Uang tunai nggak ada karena uang tunai selalu saya bawa. Total kerugian belum dihitung pasti, cuman kata owner hampir mau Rp10 jutaan," tambahnya.

Rafly mengatakan, bahwa pelaku yang terekam CCTV berjumlah satu orang dengan menjebol asbes dan plafon toko.