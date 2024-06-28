Atraksi Barongsai Hibur Pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran

Jakarta - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2024 menyuguhkan beragam acara hiburan menarik yang tak boleh dilewatkan. Salah satunya atraksi barongsai yang tampil memukau menghibur pengunjung.

Barongsai merupakan atraksi tradisional khas Tiongkok, di mana para pemainnya menggunakan sarung dengan kepala singa. Atraksi ini merupakan salah satu pertunjukan yang rutin diadakan saat gelaran Jakarta Fair tiba.

Salah seorang pengunjung, Agatha mengaku kerap menonton atraksi Barongsai di Jakarta Fair. Dia pun selalu terpukau saat melihat pertunjukkan tersebut.

"Aku sering lihat (Barongsai) di Jakarta Fair karena tiap tahun pasti ke sini. Selalu kagum sama penampilan Barongsai ini, mereka amat piawai," ujarnya.

BACA JUGA: