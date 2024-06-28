Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Atraksi Barongsai Hibur Pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |16:31 WIB
Atraksi Barongsai Hibur Pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran
Atraksi Barongsai hibur para pengujung Jakarta Fair Kemayoran (Foto: dok Jakarta Fair)
A
A
A

Jakarta - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2024 menyuguhkan beragam acara hiburan menarik yang tak boleh dilewatkan. Salah satunya atraksi barongsai yang tampil memukau menghibur pengunjung.

Barongsai merupakan atraksi tradisional khas Tiongkok, di mana para pemainnya menggunakan sarung dengan kepala singa. Atraksi ini merupakan salah satu pertunjukan yang rutin diadakan saat gelaran Jakarta Fair tiba.

Salah seorang pengunjung, Agatha mengaku kerap menonton atraksi Barongsai di Jakarta Fair. Dia pun selalu terpukau saat melihat pertunjukkan tersebut.

"Aku sering lihat (Barongsai) di Jakarta Fair karena tiap tahun pasti ke sini. Selalu kagum sama penampilan Barongsai ini, mereka amat piawai," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/11/3174619//pnm_pfl_2025-01tH_large.jpeg
PNM Hadirkan Ruang Tumbuh dan Silaturahmi UMKM di Bazar PFL 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/13/3174545//menbud_fadli_zon_di_jakarta_world_cinema-t3D2_large.jpeg
Jakarta World Cinema 2025 Resmi Ditutup, Menbud Soroti Sinema sebagai Jembatan Budaya Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/11/3174537//pemprov_jakarta_kepgub_pembebasan_pkb-7gKt_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon dan Pembebasan Pajak Kendaraan, Ini Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174441//jasa_marga_jalan_tol_bogor_serpong-qtzm_large.jpeg
Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Perkuat Konektivitas Kawasan Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/11/3174617//pnm_microfinance_sukuk-92VQ_large.jpeg
PNM Raih Penghargaan Internasional Kategori Best Microfinance Sukuk 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/12/3174429//shopee_krav_ideas-s9S8_large.jpg
Sukses Sebelum 30, Krav Ideas Merajut Kesuksesan hingga Panggung Global bersama Shopee
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement