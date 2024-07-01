Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilkada 2024, HT Kerahkan Seluruh Kekuatan Perindo Menangkan Cakada yang Diusung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:48 WIB
Pilkada 2024, HT Kerahkan Seluruh Kekuatan Perindo Menangkan Cakada yang Diusung
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menegaskan, seluruh jaringan partai hingga akar rumput akan membantu kemenangan calon kepala daerah yang diusung partai Perindo. Sejauh ini sudah ada 45 calon kepala daerah yang didukung atau diusung Partai Perindo, angka tersebut tentunya akan terus bertambah.

"Saya mengimbau dan saya akan meyakinkan bahwa Partai Perindo akan aktif dan proyektif ikut membantu akan menggerakkan seluruh jaringan yang ada di setiap daerah di mana ikut dalam berperan di Pilkada ini," ujar Hary di DPP Partai Perindo , Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hal itu dilakukan, untuk membantu supaya pemenang di wilayah kontestan pilkada bisa terwujud bersama-sama dengan partai politik lain yang mengusung. Sebab, tugas kader Perindo tidak hanya merekomendasikan calon kepala daerah yang diusung tapi harus bertanggung jawab atas kemenangan tersebut.

"Ya jadi saya serukan tentunya, kepada DPP disini dan DPW, DPD jangan kita hanya memberikan dukungan atau kita mengusung dengan rekomendasi, tapi kita juga ikut bertanggung jawab memastikan setiap kepala daerah atau wakilnya yang kita usung atau kita dukung dapat memenangkan Pilkada," katanya.

Selain itu, dirinya juga berpesan kepada calon kepala daerah yang didukung pada Perindo, untuk mengendapkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi saya berpesan ini sangat penting bahwa setiap para daerah memiliki tantangan bagaimana bisa memaksimalkan pembangunan ekonomi di daerahnya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat di wilayah di mana yang dia pemimpin," sambungnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
