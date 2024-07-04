Hilang Kendali, Bus di Lampung Barat Tabrak dan Seret Pemotor hingga Terjun ke Jurang

LAMPUNG - Bus Ranau Indah hilang kendali lalu menabrak pemotor bernama Eko (47) hingga tewas dan ikut terseret ke dalam jurang sedalam 50 meter.

Kapolres Lampung Barat AKBP Ryky Widya mengatakan, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Liwa, Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Rabu (3/7/2024) sore.

"Benar, kecelakaan tadi sore sekitar pukul 15.30 WIB. Kecelakaan itu melibatkan kendaraan bus dan sepeda motor," ujar Kapolres saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Kapolres menjelaskan, kecelakaan tersebut berawal saat bus Ranau Indah melaju dari arah Liwa hendak menuju Sumberjaya. Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan kondisi jalan menikung dan turunan tersebut tiba-tiba bus hilang kendali.

"Dikarenakan Bus Ranau indah mengalami lepas terot, sehingga kendaraan tersebut melaju lurus dan setir tidak bisa dibelokkan," tutur Kapolres.

Selanjutnya di saat bersamaan, bus tersebut menabrak pengendara sepeda motor yang dikendarai korban.