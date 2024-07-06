Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Tingkatkan Efektivitas Implementasi Tata Nilai AKHLAK, Jasa Marga Gelar AKHLAK Festival 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |11:39 WIB
Tingkatkan Efektivitas Implementasi Tata Nilai AKHLAK, Jasa Marga Gelar AKHLAK Festival 2024
Jasa Marga gelar rangkaian acara AKHLAK Festival 2024 (Foto: Dok Jasa Marga)
A
A
A

Jakarta- Memperingati empat tahun implementasi Tata Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar rangkaian kegiatan AKHLAK Festival 2024.

Acara ini tidak hanya menandai komitmen perusahaan dalam meningkatkan nilai-nilai etika dan kinerja, tetapi juga sebagai refleksi perayaan ulang tahun keempat AKHLAK, yang menjadi pilar strategis dalam pengelolaan perusahaan BUMN.

Rangkaian AKHLAK Festival 2024 yang diselenggarakan Jasa Marga dimulai dengan Lomba Jasa Marga Impactful AKHLAK Program (JM ImAP). Perlombaan JM ImAP dilaksanakan untuk menilai kinerja dan efektivitas program budaya AKHLAK di semua Unit Kerja termasuk wilayah dan area operasional di lingkungan Jasa Marga Group yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu Kategori Motivation Culture, Kategori Capability Culture dan Kategori Engagement Culture.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan Tata Nilai AKHLAK BUMN, berbagai upaya dilakukan Jasa Marga salah satunya dengan pembekalan awareness ESG kepada Commander AKHLAK Jasa Marga Group, yang merupakan change agent di tiap unit kerja, regional hingga anak perusahaan.

Hal tersebut ditandai dengan dengan digelarnya Forum AKHLAK Commander dan sharing session mengenai Environment, Social, Governance (ESG) pada Selasa (02/07) yang dihadiri oleh Direktur Human Capital & Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B., SVP Sustainability PT Surveyor Indonesia Martinus Nata.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
