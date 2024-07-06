Pilgub Sulut, Elektabilitas Jan Maringka Ungguli Calon Lain

JAKARTA - Tokoh Sulawesi Utara (Sulut), Jan Maringka mengungguli semua bakal calon Gubernur Sulut dalam survei mengukur preferensi masyarakat Sulut dalam Pemilihan Gubernur 2024. Survei dikeluarkan oleh Timur Barat Research Center (TBRC) Sulawesi Utara.

Data yang dikumpulkan pada tanggal 25 Juni hingga 4 Juli 2024 tersebut, dilakukan beberapa simulasi. Salah satunya tingkat elektabilitas secara Top of mind calon gubernur Sulawesi Utara.

Berdasarkan temuan hasil survei Pilgub Sulut dari Timur Barat Research Center (TBRC) diperoleh hasil sebagai berikut, Elly Engelbert Lasut 25,3 %, Jan Maringka 24,2 %, Steven Kandouw 6,7%, Christiany Eugenia Paruntu 5,3%, Tatong Bara 4,8%.

Lalu Rita Maya Dondokambey Tamuntuan 3,1%, Yulius Selvanus Komaling 2,8%, James Sumendap 2,1%, Vicky Lumentut 1,1%, Ronny Franky Sompie 1,1%, Carlo Brix Tewu 1,1%, Lainnya 1 %, dan belum Memutuskan 18,4%.

Direktur Eksekutive TBRC, Johanes Romeo mengatakan, hasil survei tersebut tentu menjadi menarik menuju helatan Pilgub Provinsi Sulawesi Utara ini.

"Provinsi di beranda paling utara Indonesia, sekaligus pintu gerbang Asia Pasifik ini," kata Johanes dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).